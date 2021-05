Na 4. pomolu odprli množični cepilni center

Danes je Trst dobil še en množični cepilni center. Odprli so ga v poslopju, ki ga na 4. pomolu upravlja družba Terminal passeggeri, v njem pa so uredili deset cepilnih mest, na katerih bodo lahko cepili 1100 ljudi dnevno. Center, v katerem so vse informativne table dvojezične (v italijanščini in slovenščini), bo odprt vse dni v tednu med 8. in 19.30, cepiva pa bodo vbrizgavali zdravstveni delavci javnega zdravstvenega podjetja Asugi. Center so uredili pod pokroviteljstvom Fundacije CRTrieste, ki je prispevala 110 tisoč evrov. S to vsoto bodo krili štiri mesečne najemnine in stroške zavarovanja.

Center so odprli predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, pristojni za zdravje v deželni vladi in njen podpredsednik Riccardo Riccardi, tržaški župan Roberto Dipiazza, generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana in predsednica Fundacije CRTrieste Tiziana Benussi. Fedriga je v svojem nagovoru pozval ljudi, naj verjamejo znanstvenikom in naj se odločijo za cepljenje. »Cepiva so varna in učinkovita in vanje je treba verjeti. Osebno verjamem, da je cepivo najboljše orožje zoper epidemijo. Več bitk smo že izgubili, s cepivom pa to vojno lahko dobimo. Vabim vse občane, da pristopijo k cepljenju in da na ta način premagamo virus oz. zaključimo epidemijo,« je še pozval predsednik in sklenil: »Kako bomo izšli v poletje in se vrnili v normalno stanje, bo precej odvisno od nas in naše precepljenosti.« Predsednik je tudi napovedal, da bo komisarja za izredne razmere Francesca Figliuola konec meseca prosil, da mu dovoli cepljenje odpreti za vse starostne skupine. »To seveda ne pomeni, da ne bomo dali prioritete strategiji cepljenja starejših in šibkejših. Še vedno bodo prednostne skupine imele prednost ob samem cepljenju. Vendar, če imamo prosta mesta in če cepivo je, potem je prav, da cepimo tudi preostale,« je poudaril Fedriga.