Na Akvedotu zapira trgovina Martini

Daleč so časi, ko so tudi manjše prodajalne trgovin in obutev imele pred vrati vrsto kupcev. Odpiranje veleblagovnic in najmanj tri hude ekonomske krize v zadnjih dvajsetih letih so potisnile večino družinskih obratov na rob bankrota ali jih prisilile k zaprtju. V Trstu je na kategorijo hudo vplival tudi padec Jugoslavije. Časov, ko so iz Balkana prihajali kupci, se dobro spominja Milena Braico, lastnica prodajalne z obutvami Martini na Derevoredu 20. septembra. Gre za eno izmed najstarejših trgovin v središču mesta, ki žal prav v teh dneh dokončno zapira svoja vrata. Prvo stranko so tam sprejeli pred 94 leti.

Majhen, a ugoden prostor je zapisan v seznam starinskih tržaških lokalov. Lesene police, stena s kolonami in steklen strop iz začetka dvajsetega stoletja so eden izmed redkih primerov liberty sloga v središču mesta. Braicova, ki je družinsko trgovino začela upravljati leta 1982 z mamo Ignazio, si želi, da bi prostor tudi z novimi upravitelji ostal tak, kakršen je.

Več v jutrišnji (torkovi) tiskani izdaji.