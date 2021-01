Policisti so sinoči prihiteli v Ul. Flavia, kjer so na avtobusni postaji štirje mlajši moški, med katerimi je bil tudi mladoletnik, brez razloga pretepli 58-letnika. Nad njim so se znesli s pestmi, moški je padel in obležal na tleh brez zavesti.

Mimoidoči, ki je videl prizor, je sprožil alarm. Na kraj so prihiteli policisti in reševalci službe 118, ki so poškodovanega prepeljali v katinarsko bolnišnico. Policisti so ustavili napadalce in jih prepeljali na kvesturo. Po zaslišanju so jih ovadili.