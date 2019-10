Na avtocestnem priključku med Opčinami in Prosekom v smeri proti Moščenicam je okrog poldneva mercedes trčil v tovornjak. Nesreči sta verjetno botrovali slabo vreme in zmanjšana vidljivost, nad območjem je ravnokar divjala močna nevihta. Voznik je po prvih podatkih sam izstopil iz avtomobila. Gmotna škoda je precejšnja.

Na kraj so prihiteli reševalci, prometna policija, osebje družbe Autovie Venete in gasilci, ki so zavarovali območje in odpravljajo posledice nesreče.