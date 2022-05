Na avtocestnem priključku nesreča tovornjaka z nevarno snovjo

Na avtocestnem priključku pri Proseku je okrog 10.30 tovornjak s priklopnikom hrvaških registrskih tablic, namenjen v tržaško pristanišče, ki je prevažal nevarno snov, zapeljal s cestišča in trčil v obcestne skale. Voznik na srečo ni bil poškodovan, vendar so ga iz previdnostnih razlogov reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili gasilci, ki so ugotovili, da je bil priklopnik nepoškodovan in da ni prišlo do uhajanja snovi, ki jo je prevažal, amonijevega nitrata. Specializirano podjetje ga je odpeljalo v pristanišče, pri čemer so dogajanje nadzorovali gasilci. Gmotna škoda na tovornjaku, ki se je na cestišču obrnil in močno trčil v skale, je bila precejšnja. Odsek so zaradi odpravljanja posledic nesreče zaprli.