Na avtocestnem priključku je na odseku med Trebčami in Opčinami v smeri Moščenic okrog 10.30 zgorelo vozilo. Na kraju so gasilci, osebje družbe Anas in policisti. Nastajajo daljši zastoji. Vozila izločajo pri Padričah. Daljše kolone so nastale tudi v predoru pod Padričami v smeri Krasa.