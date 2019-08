V Ul. de Jenner pod Škednjem je v prvem nadstropju dvonadstropne stanovanjske stavbe na balkonu zagorela zunanja enota klimatske naprave. Na kraj so z avtolestvijo prihiteli tržaški gasilci, ki so se po lestvi splezali na balkon in ogenj kmalu pogasili. Na srečo ni bilo poškodovanih, nastala je gmotna škoda.