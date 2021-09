Na Barcolani tudi o morski strategiji

Morje je očarljivo bogastvo, ki ga je treba ohranjati. Tega se dobro zavedajo organizatorji Barcolane, ki bodo letos v spremljevalni program prvič vključili tridnevni posvet, ki so ga poimenovali Sea Summit. Med 6. in 9. oktobrom bodo v kongresnem centru v Starem pristanišču politiki, znanstveniki in nevladni okoljevarstveniki govorili o morski strategiji, ki bi odločevalce lahko zavezala k pripravi načrta ukrepov za doseganje oziroma ohranjanje dobrega stanja morskega okolja. Posvet bo predsednik Barcolane Mitja Gialuz organiziral v sodelovanju s Srednjeevropsko pobudo (SEP) in prav za to so tridnevni dogodek predstavili na sedežu te institucije.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.