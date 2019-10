Na Barcolani tudi za drugačnost in inkluzijo

Tako kot je zastopanost žensk v menedžerskem svetu omejena, je njihova zastopanost preskromna tudi v jadralnem svetu. Če bi menedžerke in jadralke imele več vzornic, bi bile pri svojih projektih še uspešnejše. To je bilo osrednje sporočilo včerajšnjega srečanja s svetovno znanima jadralkama, ki sta večkrat objadrali svet. Britanka Dee Caffari in Kitajka Vicky Song sta bili gostji prve izdaje pogovornega šova Generali Sea Talk, ki je v sklopu Barcolane potekal v prenovljeni palači Berlam.

Srečanje je uvedel predsednik Barcolane Mitja Gialuz, ki se je zavarovalnici Generali zahvalil, da je dala na razpolago nove prostore. Poudaril je, da je počaščen, da lahko v Trstu gosti jadralki takšnega kova. Tako Caffarijeva kot Songova sta ambasadorki letošnje Barcolane: prva kot glasnica boja za večjo okoljsko ozaveščanost, predvsem boja proti plastiki v morju, druga pa kot promotorka Kitajske v Evropi in na Barcolani ter Trsta na Kitajskem. Njuna skupna točka pa je, da na Barcolani promovirata tudi drugačnost in inkluzijo.