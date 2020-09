V nedeljo popoldne je 23-letni državljan Tunizije Y. K. na barkovljanski obali ukradel nahrbtnik, v katerem so bili oprema za kopanje, mobilni telefon, denarnica z gotovino in dovoljenje za bivanje, ki so pripadali kopalcu, sicer državljanu Kosova. Njegovo sumljivo početje je opazil mimoidoči, ki je nemudoma zavrtel številko 112. Policistom je natančno opisal tatu, ki je medtem stopil na avtobus v smeri proti mestu. Moškega, ki je pri sebi imel nahrbtnik z ukradenimi predmeti, so policisti uro kasneje izsledili in aretirali pri Stari mitnici. Prepeljali so ga na kvesturo, od tam pa v koronejski zapor.