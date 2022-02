Na bencinskem servisu kot sredi puščave

Voznikom se iz tedna v teden vse bolj ježijo lasje. Zaradi višanja cen energentov – v tem trenutku zlasti električne energije in naftnih derivatov – dosegajo cene pogonskih goriv rekordne vrednosti, kakršnih ne pomnimo, kar se močno pozna v denarnicah vseh, ki se hočeš nočeš moramo premikati s svojimi dvo- ali štirikolesnimi konjički. Za liter 95-oktanskega bencina je na Tržaškem potrebno odšteti najmanj 1,797 evra (v mestu smo že naleteli tudi na okrogla 2 evra), za dizel pa 1,64 evra, medtem ko so cene na postajališčih na avtocestnih priključkih še višje: dva do trikrat mesečno polnjenje rezervoarja je torej precejšen strošek za vsakogar.