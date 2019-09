Na Borznem trgu glasba, ples in cheerleading

Protagonisti današnjega popoldneva na Slofestu so bili mladi, ki so z glasbo, plesom in cheerleadingom napolnili Borzni trg. Prvi so na oder prikorakali mladi pevci in pevke OPZ Glasbene matice, ki so pod taktirko dirigentke Nede Sancin zapeli niz otroških pesmi.

Sledil je nastop dveh plesnih skupin SKD Rdeča zvezda iz Saleža in Zgonika, ki sta pod mentorstvom Ambre Cadelli zaplesali koreografiji na ritmih svetovnih uspešnic.

Trg so nato preplavile navijačice AŠD Cheerdance Millenium s pisanimi majicami, ki so uprizorile pravi plesni šov. Mladinski popoldan se je zaključil z nastopom glasbenikov Mladinskega pihalnega orkestra Skupaj z’gud’mo pod vodstvom Sergia Grattona, ki so poslušalcem v nabito polnem šotoru postregli z nizom svetovno znanih glasbenih hitov in si prislužili bučen aplavz.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

