Potem ko smo v današnjem Primorskem dnevniku poročali o skupini migrantov, ki so jih včeraj policisti ustavili, medtem ko so hodili kar po avtocesti med Fernetiči in Prosekom, so možje postave danes zjutraj prestregli kakih deset prebežnikov na Božjem polju. Tržaški obmejni policisti so jih pospremili v kasarno, kjer so opravili identifikacijski postopek.