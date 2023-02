Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Ul. Visinada na Čarboli, kjer je avtomobil podrl moškega, starega okrog 40 let. Na kraj sta reševalno vozilo in zdravniški avtomobil prihitela z vso silo, kajti je kazalo, da je moški v kritičnem stanju. Reševalci so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, pri čemer so na srečo ugotovili, da ni v življenjski nevarnosti. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.