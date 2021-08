Na cepljenje tudi v Burlo Garofolo

V pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo so včeraj omogočili rezervacijo za cepljenje mladoletnih od dvanajstega do sedemnajstega leta starosti. Rezervacija termina je možna s klicem na telefonsko številko deželnega kontaktnega centra 0434.223522, pri edinstvenih rezervacijskih centrih (CUP) ali pa v lekarnah.

»Števila okuženih kažejo, da je pandemija covida-19 še vedno v teku,« je izjavil direktor pediatričnega oddelka v Burlu Egidio Barbi. »Virus je desetkrat nevarnejši od navadne gripe, zaradi česar so ukrepi za njegovo zajezitev nujno potrebni. Žal pa so zaradi najrazličnejših razlogov ravno mladostniki prestajali omejitve,« je povedal Barbi in dodal, da bo cepivo mladim med drugim omogočilo vrnitev k socialnemu življenju, ki je zanje zelo pomembno. Poleg tega bodo odmerki mladino branili pred nevarnejšimi posledicami okužbe s covidom-19, pa čeprav se pri mlajših zdravstveni zapleti vezani na virus redko kdaj pojavijo.

Cepilni center v Burlu bo deloval trikrat tedensko, uredili bodo tudi informativni prostor za starše in njihove otroke. Mladostnike mora pospremiti mati, oče ali skrbnik. Predhodno morata oba starša podpisati privolitev za cepljenje. V primeru, da za mladoletnika skrbi socialni delavec, mora le-ta izpolniti in podpisati zaželeno dokumentacijo ter otroka pospremiti v cepilno središče.