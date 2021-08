Današnji je bil na Devinskem gradu posebno slovesen dan, saj so pričakali milijontega obiskovalca gradu. To je bila včeraj dopoldne turistka, in sicer Michela Cocucci iz Milana, ki si je v družbi Lorenza Sironija iz Coma želela ogledati grad in njegov vrt ter čisto naključno zapečatila pomemben dosežek. Oba sta lahko na grad vstopila seveda brezplačno. Michela je bila milijonta obiskovalka (šteli so le tiste, ki so plačali vstopnino na grad) od leta 2003.