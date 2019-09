Na devinsko-nabrežinski občini se obetajo nove zaposlitve

Devinsko-nabrežinska uprava je spravila pod streho tudi zaključni račun proračuna za leto 2018; pri glasovanju so se vzdržali le svetniki opozicije. Glavno besedo je imel seveda pristojni odbornik Stefano Battista, ki se je zaustavil pri proračunu, ki ga je Občina zaključila z negativnim predznakom, se pravi - 57 tisoč evrov. V proračunske postavke je vključen tudi presežek v vsoti 2.686.000 evrov, ki ga sestavljajo v glavnem krediti, tako da gre povečini za denar »na papirju«, je dejal Battista; to, kar je prostega denarja na razpolago pa bodo do konca decembra vložili v obnovitvena dela na občinskem območju.

Kar je pa nedvomno najbolj zanimivo, je dejstvo, da presežek omogoča tudi zaposlovanje novega osebja, kar bo pripomoglo k temu, da bo občinski aparat bolje deloval, čeprav je osebje danes zelo produktivno. »Že v prihodnjih dneh načrtujemo nova zaposlovanja,« je napovedal, županja Daniela Pallotta pa je pojasnila, da bo šlo za tri osebe C kategorije, ki bodo okrepile davčni, socialni in računovodski urad. Njim se bosta pridružila še dva lokalna policista, tako da jih bo v prihodnje 6 in pol (saj je eden zaposlen s polovičnim delovnim časom); kot zadnji pa se bo občinski ekipi pridružil še tehnik C kategorije, ki bo sodeloval z uradom za javna dela.