Na dolinski Gorici požagali dva divja kostanja

Ko so v torek na dolinski Gorici »zapele« električne žage, je med vaščani završalo. Nujno obrezovanje tamkajšnjih mogočnih divjih kostanjev je baje razkrilo nepričakovano prisotnost gliv in razpada v notranjosti njihovega debla, tako da je bilo treba kar dve drevesi popolnoma požagati. Iz varnostnih razlogov, saj bi drugače tvegali, da bi prej ali slej sami zgrmeli na tla, je z grenkobo v grlu ugotavljal dolinski župan Sandy Klun.

Vaška skupnost je vzrojila, češ da gre za nedopusten poseg, ki uničuje prelepo zeleno kuliso, ki obdaja vaški trg, kjer vsako leto zaživi tradicionalna Majenca. Pravzaprav, požagali so celo kostanj, na katerega se priveže dolinski maj med dviganjem in spuščanjem, so pojasnili zastopniki dolinske Majence in domačega društva Vodnik, ki jih je dogodek močno presunil. Kostanji rastejo na občinskem trgu in vaščanom ne gre v račun, zakaj se Občina Dolina ni prej posvetovala z vaškimi organizacijami o načrtovanih »čistilnih« ukrepih. Jasno je, da so besni in ne nameravajo molčati.

Župan Klun je za Primorski dnevnik pojasnil, da so v jesensko-zimskem času, ko drevesa mirujejo, z občinskimi uradi načrtovali obrezovanje dreves na domačem ozemlju. Podjetje, kateremu so zaupali obrezovanje, je svoje delo začelo na dolinskem osrednjem trgu. »Divji kostanji so tam zelo visoki in torej potencialno nevarni, ter preveč košati, tako da je bilo treba krošnjo močno zredčiti, da bi dobila več zraka in svetlobe,« je pojasnil Klun in potrdil, da seveda nihče ni vedel, da je notranjost drevesa gnila in da ga bo potrebno povsem odstraniti. Tudi njega je v torek novica o požaganem divjem kostanju (drugega so požagali včeraj zjutraj, op. nov.) presenetila, očitno pa so tehniki presodili, da je bila to edina možna rešitev.