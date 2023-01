Na domu se je zastrupil z ogljikovim monoksidom

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Ul. Donaggio 12, v Naselju Sv. Sergija, kjer se je moški, star okrog 40 let, zastrupil z ogljikovim monoksidom. S svojimi napravami so na kraju namerili povečano prisotnost tega sicer nezaznavnega, a zelo strupenega plina, in ugotovili, da je stanovalca zaradi vdihavanja obšla slabost. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraj so prispeli tudi gasilci, ki so prostore temeljito prezračili in ugotovili, da je plin zaradi okvare uhajal iz peči na pelete, ki je bila v veži stanovanja.