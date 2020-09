Na Esofu kardinal, ministri in premier

Na jutrišnjem slavnostnem odprtju evropskega znanstvenega foruma Esof2020, v kongresnem centru ob 15. uri, je svojo prisotnost potrdil tudi kardinal Pietro Parolin, desna roka papeža Frančiška. Obiska visokega gosta iz Vatikana se med drugimi veseli tudi tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ki je v tiskovnem sporočilu izrazil navdušenje ob tako pomembnem dogodku.

Pri tem je škof pohvalil naziv mesta znanosti, ki ga je bil deležen Trst in izpostavil pomen znanstvenih inštitucij, ki delujejo pri nas. Zaradi znanstvenega slovesa našega mesta škofija že nekaj let prireja t.i. laboratorije za znanost in vero, s finančno podporo dežele pa nastaja Inštitut za raziskovanje etike, znanosti in teologije v ekumenskem kontekstu. »Eden od namenov Esofa je spodbuditi dialog med znanostjo in vero. Kakor je zapisal sv. Pavel VI., morata znanost in tehnologija privesti k razvoju celotnega človeštva, kar med drugim poudarja tudi Sveti oče,« je še dodal Crepaldi.

Poleg kardinala bodo na slavnostni otvoritvi prisotni še Stefano Fantoni, vodja organizacijskega odbora Esofa 2020, Gaetano Manfredi, italijanski minister za znanost in univerzo, direktorica znanstveno-raziskovalnega centra CERN Fabiola Gianotti, virologinja Ilaria Capua, Sanja Damjanović, ministrica za znanost Črne gore, Emanuel Nzimmade, minister za znanost in tehnologijo Južnoafriške republike, ter drugi ugledni gostje. Na nedeljskem zaključnem srečanju pa bo prisoten italijanski predsednik vlade Giuseppe Conte.