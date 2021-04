Na FameLabu zmagal s Tantalovimi mukami

Kdor ne verjame, da lahko preko kemije spoznamo tudi grško mitologijo, ne pozna znanstvenega šova FameLab (Laboratorij slavnih). V Znanstvenem imaginariju je strokovna žirija v ponedeljek izbrala zmagovalca tržaškega izbora tekmovanja znanstvene ustvarjalnosti, ki sta pometla s konkurenco 13 mladih ljubiteljev znanosti. Junija bosta nastopila v državnem finalu v Catanii.

Vsak tekmovalec je imel na razpolago tri minute, da je čim bolj privlačno orisal izbrano temo. Daniel Rossato, svež diplomant kemije na tržaški univerzi je zlato kolajno domov odnesel s ...Tantalovimi mukami. Mitološko zgodbo frigijskega kralja v Mali Aziji, Zevsovega sina, ki si je upal preizkusiti vsevednost bogov in so ga zato obsodili na nepredstavljivo trpljenje, je povezal s periodnim sistemom. Redka prehodna kovina tantal je namreč ime dobila ravno po smrtniku, ki je ubil lastnega sina Pelopa in njegovo meso ponudil bogovom med pojedino na Olimpu.

Člane žirije je prepričala tudi Chiara Brancato. Drugouvrščena tekmovalka, ki je pred nedavnim diplomirala iz nevroznanosti na tržaški univerzi, je razkrila, kako se človeško telo odziva na stres.