Na Fernetiče pridrvela z visoko hitrostjo in dolgimi lučmi

Karabinjerji iz Nabrežine so sinoči malo pred 22. uro na mejnem prehodu Fernetiči ustavili avtomobil, ki je z Opčin pridrvel z visoko hitrostjo in prižganimi dolgimi lučmi. V njem je bila 42-letna slovenska voznica, ki se je izgovorila, da se mora čimprej vrniti domov pred policijsko uro. Njen tresoči glas in negotovo izražanje sta bila sumljiva, zato so ji karabinjerji opravili alkotest. Slednji je pokazal, da je ženska občutno pregloboko segla v kozarec, saj je v krvi imela trikrat preveč alkohola. Karabinjerji so ji odvzeli vozniško dovoljenje in jo ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola.