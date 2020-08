Na Fernetičih avtobusnemu potniku z zvijačo ukradli denar

Včeraj okrog 12.30 je avtobusni potnik, 36-letni državljan Romunije, slovenskim policistom na Fernetičih prijavil tatvino. Ko je izstopil iz avtobusa, ki pelje iz Italije v Romunijo, so se mu približali trije moški, je povedal policistom, ki so se predstavili kot uslužbenci prevoznika. Zahtevali so avtobusno karto, zato je vzel denarnico in jim jo pokazal, toda pobrali so mu jo iz rok. Iz denarnice so poleg avtobusne karte vzeli tudi 450 evrov, šele nato so mu jo vrnili prazno. Od šestintridesetletnika so se poslovili, češ da bodo vozovnico pregledali in da mu bodo, če bo z njo vse v redu, denar vrnili. Za njimi se je nato izgubila vsakršna sled.

Slovenski policisti primer intenzivno preiskujejo, so sporočili.