Na Furlanski cesti audi A1 po trčenju obstal na boku

Furlansko cesto so na območju pod svetilnikom okrog 15.30 zaprli za promet zaradi nesreče. Voznik audija A1, ki je vozil v smeri Trsta, je iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor nad vozilom, trčil v parkirani volkswagen golf in se nato prevrnil na bok, pri čemer je utrpel telesne poškodbe. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki odpravljajo njene posledice. Med trčenjem je bil poškodovan tudi avtomobil mini cooper, ki je bil parkiran pred volkswagnom. Nastala je večja gmotna škoda.

Furlansko cesto so ponovno odprli za promet ob 17.15.