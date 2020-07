V spodnjem delu Furlanske ceste, v bližini križišča z Ul. Berlam, je malo po 11.30 avtomobil iz še nepojasnjenih vzrokov podrl kolesarja. Slednji je obležal na cestišču in je, kot kaže, utrpel nekaj poškodb, toda je pri zavesti. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so nudili kolesarju prvo pomoč in ga bodo po vsej verjetnosti odpeljali v katinarsko bolnišnico. Ravnokar vozijo na kraj nesreče tudi lokalni policisti.