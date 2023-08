Na Furlanski cesti začeli s sondažnim vrtanjem za žičnico

Na Furlanski cesti se je danes zjutraj na območju, ki mu domačini pravijo Stara gora, nekaj sto metrov naprej od svetilnika v smeri Kontovela, pojavil bager z vrtalnikom, ki opravlja sondažno vrtanje na območju, kjer je predvidena gradnja žičniške trase. Pred začetkom del so neznanci v več krajih prerezali vodno cev, ki je potrebna pri izvajanju del, zato so bila dela sprva ustavljena. Nato so delavci podjetja Tecno Geologia Perforazioni poskrbeli za novo vodno cev in je stroj ponovno zabrnel.

Na kraju so tudi predstavniki gibanja No Ovovia, ki protestirajo proti gradbenim delom.