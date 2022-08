Na Grad sv. Justa prihajajo jantarna vina

Trst ne samo kot stičišče narodov in kultur, temveč tudi vinskih sort. Oktobra, še sveži od letošnje trgatve, bodo vinarji s Krasa, z goriških Brd, iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije predstavili svoje pridelke na Gradu sv. Justa, združeval jih bo skupen element: jantarno vino. Vsi namreč pridelujejo dolgo macerirana bela vina, ki slovijo po tipičnih oranžno-zlatih odtenkih, tako da bodo na gradu gospodovale malvazije, vitovske in rebule tako iz lokalnih kot tujih vinogradov.

Prireditev Amber Wine Festival bo potekala 21. in 22. oktobra v popoldanskih urah, na spletni strani festivala so že na voljo vstopnice, predstavili pa so jo včeraj v prostorih tržaške občine, kjer so poleg tržaškega občinskega odbornika za kulturo Giorgia Rossija spregovorili predsednik kulturnega društva ForevenTS Diego Colarich, predsednik organizacijskega odbora Tomi Kresevic, predsednik Las Kras David Pizziga, slovenski vinar Edvard Svetlik, pa še Massimo Romita in Gianpietro Colecchia kot predstavnika Devina - Nabrežine Mesta vina 2022.»Mednarodne« degustacije na Gradu sv. Justa v znamenju jantarnih vin prirejajo letos prvič, oranžno-zlati odtenki belega vina pa so zgodovinsko vezani na območja, kjer tako vino pridelujejo še danes. Oranžno-zlata tekočina nastane, potem ko se grozdi namakajo v lastnem soku. Na ta način se večinoma namakajo rdeča vina, če pa se postopek uporabi za pripravo belih, pridobijo ta posebno barvo in okus, saj dobiva mošt med maceracijo dodatne snovi iz lupine jagod. Območje od Krasa do Istre je zgodovinsko slovelo po oranžasto obarvanih belih vinih, takrat pa se je posebna barva pojavila zaradi oksidacije. Degustacija trajnostno in pristno pridelanih vin je torej obenem spoznavanje neke kulturne dediščine, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi.

»Festival Amber Wine je pravzaprav kulturna prireditev,« je dejal Pizziga. »Vsak vinar s svojim trudom v vinogradih pripomore k temu, da nastane skupna umetnina,« je še dodal. Organizatorje navdušuje tudi mednarodno sodelovanje in uveljavljanje skupne kulturne identitete v Trstu. Z izbiro lokacije pri Sv. Justu, kjer je tudi obratovala nekdanja Bottega del vino, pa želijo postreči obiskovalce tudi s sugestivno lokacijo in odprtim razgledom na morje.