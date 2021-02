Na hitre antigenske teste tudi v lekarne

Včeraj so predstavniki deželne vlade in stanovskih organizacij farmacevtov Federfarma in Assofarm-Farmacieunite podpisali sporazum o opravljanju hitrih antigenskih testov v lekarnah. Ti testi so namenjeni zlasti preventivi v podjetjih, izpostavljenim delavcem, pa tudi zdravim osebam, ki bi rade obiskale starejše sorodnike, a bi se pred obiskom rade prepričale, da niso okužene z novim koronavirusom. Test bo v lekarnah stal 26 evrov. A tega občan ne bo mogel kupiti kar sam. Test je namreč primeren za profesionalno uporabo oz. izključno za strokovno zdravstveno osebje (zdravniki, medicinske sestre in farmacevti), ki bo v lekarnah brise odvzemalo po predhodnem naročilu. Stranke bodo na rezultat čakale največ pol ure.

Deželna vlada s tem sporazumom sporoča, da v določenih okoljih priporoča dopolnilno uporabo hitrih testov antigena. A kljub novim priporočilom že zdaj kaže, da ta novost ne bo imela želenih učinkov. Včeraj smo preverili, koliko tržaških lekarn bo strankam ponujalo to novo storitev. In prišli do zaključka, da se bo na poziv Dežele FJK odzvalo bore malo lekarnarjev. Zakaj? Zato, ker le malo lekarn izpolnjuje pogoje za nudenje storitve testiranja.