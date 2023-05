Na hitri cesti silovito trčil v varnostno ograjo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 6. ure posredovali na hitri cesti, kjer je avtomobil na odseku med ulicama Valmaura in Caboto v smeri Katinare silovito trčil v varnostno ograjo. Iz še nepojasnjenih vzrokov je 28-letni voznik izgubil nadzor nad vozilom, pri čemer ga je pred trčenjem dvakrat obrnilo okrog svoje osi. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, med prevozom v bolnišnico je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci. Gasilci so pri reševanju poškodovanega voznika pomagali reševalcem, nato so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, policisti pa preiskujejo njene vzroke.