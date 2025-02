Na italijanski srednji šoli iščejo profesorico ali profesorja slovenščine

Na prvostopenjski srednji šoli z italijanskim učnim jezikom večstopenjske šole Divisione Julia v Drevoredu 20. septembra iščejo profesorico ali profesorja slovenščine. Z razpisom iz deželnega projekta Živjo. Kako si? bodo za določen čas zaposlili osebo, ki bo dijakinjam in dijakom ponudila 22 ur slovenskega jezika do konca šolskega leta. Na šoli bodo namreč imeli dva tečaja, prvega za dojemanje osnov, drugega pa za utrditev znanja, ki so ga dijaki osvojili na lanskem tečaju. Kandidatom mora slovenščina biti materni jezik. Razpis, ki zapade 5. februarja, je na voljo na tej povezavi. Projektne tečaje ponuja šola že več let, natančneje sedem, odkar je stekel omenjeni projekt, namenjen osnovnošolcem in srednješolcem.

Učenje slovenskega jezika na šolah z italijanskim učnim jezikom na Tržaškem sicer ni novost. Že najmanj 15 let se vrstijo projekti na nekaterih šolah, kjer je pouk slovenščine vključen kot drugi jezik. Zanimanja med starši in učenci v preteklosti ni manjkalo, danes pa kaže, da se pri organizaciji tečajev nekaj zatika.

