Obmejni policisti so včeraj zjutraj na Katinari aretirali štiri tihotapce migrantov. V treh avtomobilih s slovenskimi registrskimi tablicami so prepeljali dvanajst nezakonitih prebežnikov. Pred njimi pa je vozil četrti avtomobil v vlogi izvidnice.

Policisti so aretirali dva bolgarska državljana, 19-letnega V.S. in 24-letnega J.P., 19-letnega slovenskega državljana A.B. in 24-letnega makedonskega državljana P.A.. Vse so prepeljali v tržaški zapor, avtomobile pa so zasegli. Voznikom so tudi zasegli denar v gotovini.

Sume policistov, ki so območje nadzorovali v civilu, je pritegnil prvi izvidniški avtomobil. Počakali so le nekaj minut in prestregli še ostale tri avtomobile ter jih ustavili in aretirali tihotapce.