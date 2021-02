Na Katinari cepljenje že riše nasmehe

V katinarski bolnišnici je današnje dopoldne minilo v znamenju živahnega dogajanja zaradi začetka kampanje množičnega cepljenja starejših od 80 let, za katere uporabljajo cepivi farmacevtskih družb Pfizer BioNTech in Moderna. Začeli so s cepljenjem ljudi, ki so si termin zagotovili 10. februarja oz. na prvi dan, ko je to bilo možno. V bolnišnici je razpoloženje med tistimi, ki so se prišli cepit, bilo vedro, opaziti je bilo olajšanje in zadovoljstvo. Nadležnega čakanja v vrsti ni bilo, cepljenje poteka hitro, brez nevšečnosti. Tako na Katinari, v glavni bolnišnici bodo prve odmerke vbrizgali v četrtek, v kratkem pa bodo s cepljenjem začeli tudi na drugih lokacijah, kot sta Milje in Nabrežina.

