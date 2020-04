Na Katinari okuženo osebje na oddelku urgentne medicine

Na oddelku urgentne medicine v šestem nadstropju katinarske bolnišnice se je del zdravstvenega osebja okužil z novim koronavirusom. Novico je potrdilo tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi. Na oddelek usmerjajo neokužene paciente, v tem primeru pa naj bi se za nekatere bolnike, ki so bili po večkratnem odvzemu brisa negativni, naposled izkazalo, da so dejansko okuženi s koronavirusom. Tako se je z virusom nalezlo 5 zdravnikov in 9 zdravstvenih tehnikov omenjenega oddelka, na katerem dela približno ducat zdravnikov.