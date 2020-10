Na Katinari po enem dnevu konec karantene

Jutri bodo učenci in učenke petega razreda Osnovne šole Frana Milčinskega na Katinari lahko spet sedli v šolske klopi. Kot smo namreč poročali, so enemu izmed otrok v nedeljo zvečer potrdili, da se je okužil z novim koronavirusom. Celotnemu petnajstčlanskemu razredu z učiteljicami vred so tako včeraj odredili obvezno karanteno. Ta pa ni dolgo trajala, saj se je zadeva hitro srečno iztekla. Učence in učno osebje so testirali, pri vseh je bil bris negativen, je potrdila ravnateljica Carolina Visentin.