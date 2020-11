»Na kocko je postavljeno zdravje gostov in zaposlenih«

Rokavice, plastični vizirji, zdravniške halje, zaščite za čevlje in zaščitne maske. V tržaških domovih za starejše občane primanjkujejo skoraj vsa zaščitna sredstva proti širjenju okužb z novim koronavirusom. Vedno iste maske zaradi tega zdravstveno osebje na primer uporablja v več izmenah in tako te izgubijo vsako učinkovitost. Na izredno slabo stanje, ki nevarno spominja na tistega iz prvega vala, opozarja raziskava deželnega sindikata Cisl za Furlanijo - Julijsko krajino. Vsak dan beležijo več smrtnih žrtev in novih okužb, ravno kot spomladi pa davek ne plačujejo le oskrbovanci, temveč tudi zaposleni.

Ti so bili tudi v ospredju pozornosti strokovne analize. Podatke so pri sindikatu zbirali v osemnajstih domovih za starejše občane v Trstu. Uporaba starih zaščitnih mask oziroma odsotnost zaščitnih sredstev poglavitno pogojuje samo življenjsko kakovost osebja, razlagajo v daljšem tiskovnem sporočilu. Mnogi na delovnem mestu nimajo nikakršne varnosti. Trinajst zaposlenih od osemnajst je izjavilo, da je covid-19 hudo vplival na njihovo življenje.

Samo pet anketirancev pa je zaposlenih v ustanovah, kjer je dovolj zaščitnih sredstev in se ta pravilno uporabljajo. Udarec virusa je bil skratka obroben ali obvladljiv le za manjšino. »Vse to je nesprejemljivo. Zelo smo zaskrbljeni. Na kocko je postavljeno bodisi že tako krhko zdravje gostov kot tisto zaposlenih,« je dejal deželni sekretar Cisl Luciano Bordin.