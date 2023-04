Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zgodaj popoldne posredovali v Ul. Commerciale, kjer sta na križišču z Ul. Amendola nasproti atletskega stadiona na Kolonji trčila avtomobil in motor. Eno osebo so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z lažjimi poškodbami. Na kraju nesreče so bili tudi lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo njene vzroke.