Med Kontovelom in Ključem so v dopoldanskih urah preventivno zagradili kakih deset metrov cestišča, saj se je asfalt nekoliko vbočil: na točki, kjer se je to zgodilo, je videti tudi nekaj manjših razpok.

Poleg plastičnih cestnih pregrad, ki razmejujejo območje, po katerem vozila do nadaljnjega ne bodo smela več voziti, so namestili semaforja, ki bosta uravnavala izmenični enosmerni promet.