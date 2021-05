Na Kontovelu se je zrušila stara zapuščena hiša

Močno deževje je pretekli konec tedna na Kontovelu povzročilo kar nekaj škode. V noči na nedeljo se je v starem vaškem jedru, zrušila stara zapuščena hiša oziroma kar je od nje ostajalo. Gasilci so danes popoldne s pomočjo civilne zaščite zavarovali območje. Okoli razpadajoče stavbe so postavili leseno ogrodje. Na prizorišču se je mudila tudi lokalna policija, ki preiskuje okoliščine. V soboto pa je del suhogradnega zidka v kontovelskem bregu na Mukulanu zgrmel na bližnje stopnišče, po katerem vinogradniki in lastniki zemljišč dostopajo do paštnov.

Po utemeljitvah vaščanov, naj bi stavba sredi vasi bila že dobrih trideset ali celo štirideset let zapuščena in v zelo slabem stanju. V njej naj bi kot zadnji živel umetnik furlanskih korenin, po njegovi smrti pa je samevala. Obilne padavine so postopek propadanja še dodatno pospešile in podrtiji zadale usoden udarec. Že sam pogled na zidove in arhitekturne elemente, ki so nekako za silo še stali pokonci, vaščanom ni posredoval ravno občutka največje stabilnosti. Razpadajoči stavbi pa se vsekakor niso mogli povsem izogniti, ker so v neposredni bližini razpršene druge hiše in tam mimo redno hodi veliko ljudi. Lučaj stran družina Štoka redno odpira osmico, ki v vas privabi tudi zunanje obiskovalce.