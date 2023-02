Na konzulatu »z ambasadorji jezika«

Generalni konzul Republike Slovenije Gregor Šuc je včeraj na slovenskem konzulatu gostil predstojnika slovenistike na oddelku za humanistične študije na tržaški univerzi Mirana Košuto in lektorice slovenskega jezika na univerzah v Italiji, in sicer mag. Rado Lečič (Oddelek za humanistične študije Univerze v Trstu), Polono Liberšar (Univerza v Padovi), Sanjo Pirc (Univerza La Sapienza v Rimu in Univerza L’Orientale v Neaplju) in dr. Karin Marc (Oddelek za pravne in jezikoslovne vede, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu in Univerza v Vidmu); spremljala jih je Mojca Nidorfer, vodja programa slovenščina na tujih univerzah na Centu za slovenščino kot drugi tuj jezik pri Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

»Mislim, da je pomembno, da diplomacija podpre vaše dragoceno delo. Konzulat je vselej sodeloval z lektorati in podpiral dogodke za promocijo jezika, tako da si želim, da bi taka srečanja v Trstu, kjer je baza najmočnejša, postala redna,« je goste v spremstvu konzula Petra Goloba nagovoril Šuc.