Na kosilu se jih je zbralo osem, a potrkali so karabinjerji

Niso zalegla prigovarjanje lokalnih oblasti, varnostnih organov in medijev – kljub prepovedi zbiranja se je osemčlanska druščina meni nič tebi nič dobila doma pri enem od njih in uživala v velikonočnem kosilu. Karabinjerji s postaje v Naselju sv. Sergija so o tem prejeli obvestilo in okrog 17. ure potrkali na vrata ter presenetili osmerico prijateljev. Napisali so osem kazni zaradi kršenja omejitev za zajezitev širjenja koronavirusa.

Karabinjerji so včeraj, na velikonočni dan, v tržaški pokrajini izvajali nadzor nad ozemljem z več kot 250 pripadniki, na pomoč pa jim je priskočila tudi patrulja s helikopterjem iz Belluna, ki je preletavala pokrajino. Kljub navedenemu dogodku pa karabinjerji ocenjujejo, da se je prebivalstvo večinoma držalo predpisanih omejitev.