Na Kraški ohceti tudi Borut Pahor

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je v soboto zvečer obiskal Repen, da bi se seznanil s Kraško ohcetjo in letošnjim kraškim parom. Pričakala sta ga seveda Dana in Ivan, pa tudi organizatorji te etnografske prireditve z domačo županjo Tanjo Kosmina na čelu in številni predstavniki političnega in družbenega življenja.

Pahor si je ogledal Kraško hišo, se sprehodil po vasi in na vaškem trgu nagovoril prisotne. Ogledal si je tudi prenos nevestine bale - s tem je bilo opravljeno še zadnje dejanje pred jutrišnjo, nedeljsko poroko na Tabru. Ko se bosta po napornem tednu Dana Puric in Ivan Kerpan kočno poročila.