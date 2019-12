Na Krasu so se danes zgodaj popoldan pojavile prve snežinke. Sneg je naletaval v Gročani, na Padričah, na Opčinah, v Repnu in v okoliških vaseh. Sneg so sicer meteorologi napovedovali, do novega poslabšanja pa naj bi prišlo jutri (v petek). Jutrišnja vremenska fronta naj bi bila bogata s padavinami, večinoma pa bo v naših krajih dež, saj bodo temperature nekoliko višje. Ob petkovi zaostritvi je Arso objavil rumeno opozorilo, v soboto pa naj bi bilo vreme sončno.