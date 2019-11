Na lestvici Eduscopio tudi zavod Stefan

Portal Eduscopio Fundacije Agnelli je tudi letos objavil svojo spletno lestvico višjih srednjih šol, ki svoje dijake najbolje pripravijo na univerzitetni študij oz. vstop v svet dela. Pri tem se je na lestvici kot edina slovenska šola na Tržaškem že drugič znašel Izobraževalni zavod Jožefa Stefana, ki je med tržaškimi tehničnimi šolami z 49,79 odstotka kazalca FGA (ta upošteva srednjo oceno pri izpitih in odstotek pridobljenih kreditov) na tretjem mestu po pripravi na univerzitetni študij (prvi je zavod Volta s kazalcem 57,3, drugi pa zavod Deledda-Fabiani s 52,17). Po zaposlenosti dijakov, ki zaključijo študij na tej šoli, pa je na četrtem mestu s 37,49 odstotka zaposlenih (prvi je še vedno zavod Volta s kar 60,58 odstotka zaposlenih, drugi je zavod Deledda-Fabiani s 41,38 odstotka, tretji pa zavod Savoia-Galvani z 39,78 odstotka zaposlenih). Na tem področju je zavod poslabšal svoj odstotek zaposlenih, ki je bil lani 46-odstoten, medtem ko se je izboljšal odstotek tistih, katerih zaposlitev ustreza opravljenemu šolanju oz. študijski smeri: če je bilo lani takih 25 odstotkov, jih je letos 30,77 odstotka. Zaposljivost dijakov Stefana je vsekakor 73,2-odstotna, kar je za dobre 3 odstotke več kot lani.

Oblikovalci lestvice portala Eduscopio so vzeli v poštev 1.225.000 mladih, ki so v Italiji šolanje na višjih srednjih šolah: 724.118 je takih, ki so maturirali na licejih in tehničnih zavodih v šolskih letih 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017 in se potem vpisali na univerzo, 566.696 pa takih, ki so na tehničnih šolah maturirali v šolskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016 in se potem zaposlili.