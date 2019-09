Na letošnji Šagri pod kostanji ... ni deževalo

Pri Banih je med vikendom presenetljivo sijalo sonce, kjub temu, da je slovensko kulturno društvo Grad priredilo tradicionalno Šagro pod kostanji, ki je znana po tem, da takrat vedno dežuje. »Ko je bila kdaj suša, so ljudje iz okoliških vasi spraševali, kdaj bomo priredili šagro, da bo spet kaj dežja,« je v smehu povedala vaščanka Neva Husu. Nad letošnjo šagro, ki je potekala na prireditvenem prostoru v Stajah sredi vasi v soboto in nedeljo, so bili organizatorji zelo zadovoljni.

»Vse je potekalo gladko. Tudi samo vzdušje je bilo prijetno in veselo. Pomembno je namreč, da ljudje pridejo in sodelujejo z veseljem, saj je praznik namenjen vaški skupnosti,« je bila nad uspehom letošnjega praznika navdušena Norma Križmančič, predsednica društva Grad. Šagra je privabila tako lepo število obiskovalcev, da so v nedeljo pošle vse zaloge različnih dobrot, ki so jih ponujali kioski. Zbralo pa se je tudi veliko mladih, ki so pomagali pri pripravi.