Na Malem Lošinju ulovila ribona, ki mu ni para

Nikoli ne obupajte, če takoj ne spravite pod streho rezultata. Z večjim zalogajem potrpljenja boste lahko domov odnesli kilogram in 375 gramov težak ribon. Tako se je v nedeljo na Malem Lošinju zgodilo Ricmanjki Petri Terčon, ki se od malih nog navdušuje za ribolov. »Na kraju ulova smo bili že ob 5. uri zjutraj. Čakali smo in čakali, vendar po petih urah se še nič ni zganilo. Ko smo bili že nekoliko potrti, se je kar naenkrat zaslišalo ribiško kolesce,« je opisala, kako se je meni nič tebi nič dan nenadno spremenil na boljše.

Nekaj takega se res zgodi samo enkrat v življenju, je povedala. Na začetku pravzaprav ni in ni mogla verjeti, kaj ima pred sabo. »Po navadi lovim večinoma orade. Takoj sem razumela, da je to druga riba. Pomislila sem, da gre morda za zobatca, ker je učinkovala zelo nemirno. Ko se je ta postopoma bližala, pa sem ugotovila, da je to ribon in to tak, ki ga res ne vidiš vsak dan. Zlasti ne, če loviš z obale,« je še pojasnila Petra.

Sogovornico je nad ribolovom kot deklico očaral oče Pietro. Tedaj so namreč v kampu v Poreču imeli čoln. Ko je bilo le mogoče, jo je s sabo popeljal med morske valove. Zadnji dve leti je na Petrini strani partner Martin, rib ne lovi več sredi morja, temveč z obale.Še posebno rada pove, da je vključena tudi v domačo ribiško skupino Peškadorje z Brega, ki povezuje ribiče različnih starosti v dolinski občini.