Na Mandriji bo območje umirjenega prometa

Po dobrem letu, odkar so tehnični uradi tržaške občine za novejši del Opčin, poznan z imenom Mandrija, odobrili dokončni načrt za ureditev območja umirjenega prometa, kjer bo veljala hitrostna omejitev 30 km/h, kaže, da se bodo v prihodnjih tednih končno začela dela. Korenine te zgodbe segajo v leto 2016, ko je na čelu tržaške občinske uprave bil Roberto Cosolini, za urbanistična in prometna vprašanja pa je bila zadolžena Elena Marchigiani. Nič novega pod soncem: znano je, da se javna dela – od njihove odobritve do dejanske izvedbe – lahko kot bi trenil razvlečejo v večletno zgodbo.

Območje umirjenega prometa, razmejujejo Narodna in Proseška ulica, ulici Papaveri in Fiordalisi ter nekdanja pokrajinska cesta 35 (Trbiška cesta). Izvajalec del bo podjetje Innocente & Stipanovich, ki si je naročilo zagotovilo na razpisu, tržaška občina pa je za ureditev območja namenila 400.000 evrov sredstev. Načrt je že nared, v kratkem si bo osebje občinskega tehničnega urada z izvajalci del ogledalo območje Mandrije, kjer bodo potekala dela, zatem bodo odprli delovišče, do zaključka del pa naj bi prišlo v nekaj mesecih.