»Na maski imam narisan nasmešek«

Morda res drži, da bodo otroci premostili čas pandemije brez večjih težav in da bodo posledice socialne izolacije nekoč le bled spomin. Treba pa je priznati, da je Italija nekoliko zanemarila otroke in mlade, prepričana, da se bo z organizacijo pouka na daljavo rešila večine težav. O tem, kako koronačas doživljajo družine z otroki, smo se pogovorili s pediatrinjo Tamaro Pahor.

Kako odreagirajo vaši mali pacienti, ko na pregledu nosite masko?

Otroci so na to navajeni. Svet okoli njih je že veliko časa tako preoblečen. Sicer pa imam na maski narisan nasmešek. Kolegi, ki delajo v bolnišnicah, imajo večje težave, saj so še bolj pokriti in zaščiteni, kar je za najmlajše včasih strašljivo.

Kako pa starši doživljajo izredne razmere?

Ko se je pandemija začela, sem veliko ur preživela na telefonu prav s starši in jih tolažila. Niso še točno vedeli, kaj se dogaja, a iz medijev je bilo zaznati, da je položaj hud. Bili so preplašeni in ta strah se je včasih prelil na otroke. Ti doživljajo namreč svet skozi oči mame in očeta. Če sta starša umirjena, bo tudi otrok umirjen. Okoliščine jim je treba obrazložiti na enostaven način, čeprav tokrat to ni bilo lahko, saj se je stroka soočala z novo, še neznano situacijo.