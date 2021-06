Policisti so sinoči malo pred polnočjo v Ul. Flavia opazili motocikel, ki je prehitro vozil, na katerem sta bili dve osebi. Po zasledovanju so ga ustavili v Ul. Roncheto v Škednju. Ugotovili so, da je 31-letnik vozil brez vozniškega dovoljenja, ki je bilo ukinjeno, poleg tega je bil motocikel brez zavarovanja. Moškega so oglobili zaradi kršitve prometnega zakonika, motocikel pa so zasegli za tri mesece.