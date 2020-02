Na nebu nad Trstom svetla sled in eksplozija

»Na nebu nad Trstom se je okrog 10.30 izrisala svetla sled, sledila je manjša eksplozija in so padali drobci«. Dva očividca, ki trdita, da sta videla ta prizor, sta poklicala gasilce. Gasilci preučujejo okoliščine dogajanja, za zdaj pa nimajo dodatnih informacij.

Prvi očividec je prizor na nebu opazil z Borznega trga. Svetlo sled je opazil nad Ul. Fabio Severo, je povedal gasilcem, izrisala pa se je v smeri proti Kraški planoti. Drugi očividec je podoben prizor opazil iz Moščenic v smeri proti Sesljanu. Sile javnega reda so prejele še druga obvestila občanov.

Tržaška kvestura je sporočila, da gre za skupne vojaške vaje slovenske in ameriške vojske, kar pa slovenska policija zanika. Vaje sicer več dni potekajo na območju Pivke. Geološki zavod Slovenije ocenjuje, da je najverjetneje prišlo do eksplozije meteorita, ki naj bi eksplodiral na zelo visoki višini. Po spletu je zaokrožilo več fotografij, opazili so ga okrog 10.30 marsikje v Sloveniji in Istri.