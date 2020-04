Na njivo ali ne?

Na njivo brez »šifre« nikar, smo poročali pred dobrim tednom. Bilo je zatem, ko je predsednik vlade Giuseppe Conte z uredbo zaprl vse nenujne gospodarske dejavnosti. Šifra, o kateri je tekla beseda, je koda ATECO, ki označuje tip gospodarske dejavnosti. Navedli smo, da kmetovalci brez registrirane samostojne dejavnosti, ki zemljo obdelujejo za lastne, nekomercialne potrebe, nimajo »uradnega« opravičila za gibanje in se zato naj ne bi odpravljali do njiv, vinogradov, oljčnikov ali pač obdelanih površin, če so te oddaljene od njihovih bivališč.

Na članek se je z dopisom odzvalo tajništvo Kmečke zveze, pri katerem so omejitve interpretirali drugače in zapisali, da »omenjena uredba ne določa, da je kmetijska dejavnost omejena samo na poklicne kmete ali registrirane kmetije, temveč posebej navaja, da je proizvodnja kmetijskih pridelkov in izdelkov vedno možna.«

Da bi razvozlali ta gordijski vozel, smo stopili v stik s tržaško prefekturo, ki je kot lokalna izpostava italijanske vlade pravi naslovnik za »tolmačenje« posameznih določil. »Stališče prefekture je, da posamezniki brez registrirane dejavnosti oz. tisti, katerih pridelek je za osebno oz. nekomercialno porabo, nimajo dovoljenja za obiskovanje obdelanih površin,« so pojasnili. »To pa zato, ker moramo omejevati gibanje oseb samo na nujno potrebne primere.« Dodali so, da so v preteklih dneh od raznih stanovskih organizacij prejeli več podobnih prošenj za tolmačenje omejitev, kajpak so seznanjeni tudi s ponovnim odprtjem semenarn, a zaenkrat ostaja usmerjenost tržaške prefekture ta, da je obiskovanje obdelanih površin dovoljeno le tistim kmetovalcem, ki imajo storitve gospodarske narave.